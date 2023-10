Il Bologna rimonta l' Inter | finisce 2-2 a San Siro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A l'non va oltre il 2-2 contro il: a Sani nerazzurri si fannore dopo l'iniziale doppio vantaggio. In gol per l'prima Acerbi, poi Lautaro, per gli ospiti segnano Orsolini su rigore e Zirkzee. L'paga il brutto approccio del secondo tempo e trova di fronte a sè uncaparbio e capace di giocare con grande qualità. Il primo tempo è divertente e giocato su ritmi elevati. La partenza dei nerazzurri è arrembante, anche se la prima grande occasione ce l'ha ilal 5?, grazie al tiro da fuori di Ferguson, di poco a lato. In due minuti, però, l'prova a mettere le cose in chiaro e a chiudere la pratica ...