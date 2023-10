Il Bologna di Thiago Motta è organizzato e ha alternative di valore

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ildiè una squadra solida, che sa interpretare il 4-2-3-1 in modo vario. I rossoblù tengono la palla per difendersi in modo attivo. TATTICA – Ildiha come modulo di riferimento il 4-2-3-1. Poi però i movimenti dei giocatori a seconda degli spazi disponibili portano ai più vari cambiamenti: dalle due punte, a una mediana a tre, all’impostazione con tre difensori. L’idea del tecnico passa sempre dalla gestione del pallone, attuata soprattutto con una fitta rete di passaggi corti (fattispecie in cui sono terzi in Serie A), e infatti i rossoblù sono quinti in A per possesso palla. C’è un giocatore che ha un suo spot preciso e unico: Riccardo Orsolini.fa in modo di tenerlo sempre isolato alto a ...