I sondaggi premiano il M5S. La linea di Conte paga quella della Schlein meno

(Di sabato 7 ottobre 2023) Come voterebbero gli italiani a un anno dalle elezioni politiche 2022? Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, è sempre per distacco al primo posto nell’indice di gradimento degli italiani. A un anno dall’insediamentoprima premier donna italiana i partiti salgono e scendono nella scala di gradimento. Secondo la Supermedia Agi/YouTrend, che include irealizzati nelle ultime due settimane (Euromedia e Ixè del 3 ottobre, Piepoli del 27 settembre, SWG del 25 settembre e 2 ottobre, e Tecnè del 23, 25 e 30 settembre), chi fa registrare un vero e proprio rimbalzo positivo è Forza Italia, che torna sopra il 7 per cento, probabilmente grazie al B-Day di Paestum che ha rimesso al centro delle cronache il partito fondato dallo scomparso Silvio Berlusconi. Il M5S al top nei, il Partito democratico fermo sotto il ...

Gli elettori premiano un anno di governo Meloni . A fare i bilanci non sono gli editorialisti di parte che divulgano una narrazione nefasta che non ...

È l’immigrazione il dossier più importante in questo momento per gli italiani, anche più della guerra in Ucraina e della legge di bilancio. A ...

Sarà che l'anno prossimo ci sono le elezioni europee, sarà che ila strategia di Giuseppe Conte di smarcarsi il più possibile dal Pd. Fatto sta che per l'ennesima volta i virtuali ..."Con iche mi- ha aggiunto - si sono mossi per fermarmi, hanno mobilitato i pezzi grossi, tipo Colangelo, per portare avanti inchieste a Manhattan e per fare accordi con l'attorney ...

I sondaggi premiano il M5S. La linea di Conte paga quella della ... LA NOTIZIA

Le battaglie su migranti e Ong premiano Meloni: Fdi oltre il 29%, giù ... Open

Il M5S al top nei sondaggi, il Partito democratico fermo sotto il 20%. Rimbalzo positivo di Forza Italia. Renzi precipita al 2,6%.Winpoll dà per il governatore grande gradimento e voto 2024 al 51-53%. Ma la premier: «Stima, ma ne parleremo». A Roma anche la decisione per l'avversario; e sarà di Schlein e Conte ...