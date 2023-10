I palestinesi catturano soldato israeliano | le immagini drammatiche

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Al confine tra Israele e la Striscia di Gaza, dopo l'attacco di Hamas di questa mattina, alcuni militanti hanno catturato unche è stato letteralmente estratto da un carro armato e poi preso in consegna dai miliziani. Le. La Jihad Islamica afferma che suoi combattenti hanno catturato «molti» soldati israeliani. Lo riferisce la Bbc. Su Telegram un portavoce che si presenta come Abu Hamza afferma: «Confermiamo nelle Brigate al-Quds che in questo momento, grazie a Dio, abbiamo molti soldati (israeliani) prigionieri nelle nostre mani». In precedenza i miliziani della Jihad islamica (le Brigate al-Quds sono il braccio armato del gruppo) avevano fatto sapere di essersi uniti a Hamas nell'attacco lanciato questa mattina contro Israele.