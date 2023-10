I look più belli indossati da Beyoncé durante il Renaissance Tour

Leggi su panorama

(Di sabato 7 ottobre 2023) A sette anni di distanza dall’ultimointrapreso da solista, ricordiamo On the Run IIdel 2018 con il marito Jay-Z, Queen B non poteva che tornare portando sul palco uno spettacolo da più di due ore costellate da scenografie con effetti speciali, esibizioni da urlo e outfit spaziali, portandosi a casa il titolo didi maggior successo nella storia per un'artista donna secondo gli archivi di Billboard., da sempre nota per aver lanciato tendenze, oltre che avere un’immagine perfettamente studiata è sempre riuscita a stupire con outfit originali e iconici. Il, concluso con l’ultima esibizione il primo ottobre a Kansas City, è stato una costellazione did’alta moda customizzati per l’occasione: da Balmain a Rabanne, da Lanvin a Iris van Herpen, senza ...