I convocati dell’Italia per le sfide contro Malta e Inghilterra Le scelte di Luciano Spalletti

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Da qualche ora, il ct, ha diramato la lunga lista composta dai 27per le prossimedella Nazionale italiana di calcio. Gli azzurri, dopo gli impegni di settembreMacedonia del Nord e Ucraina, torneranno nuovamente in campo con altre due partite valide sempre per le qualificazioni agli Europei del 2024. E dopo i quattro punti racimolati tra il 9 e il 12 settembre, la situazione di classifica per la nostra Nazionale è tutt’altro che delicata ma, di certo, non va perso il ritmo: le inseguitrici restano vive e alquanto vicine. Attualmentee i suoi si trovano al secondo posto a pari punti con Ucraina e Macedonia del Nord, c’è un ma: gli azzurri hanno una partita da recuperare. Tra appena una settimana l’Italia ...