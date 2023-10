I conti in tasca alle Ong | da Schlein ai grillini ecco come fanno cassa i pasionari dell’accoglienza

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 ottobre 2023)inOng. Anche i partiti contribuiscono. Naturalmente quei partiti che predicano accoglienza indiscriminata e poi accusano Giorgia Meloni perché Lampedusa è travolta dagli sbarchi. Un’approfondita inchiesta de La Verità mette il dito nella piaga dell’incoerenza del fronte sinistro. La raccolta fondi per le spese legali di Carola Rackete Tutto ebbe inizio quando partì la raccolta fondi per sostenere le spese legali di Carola Rackete, capitana della ong Sea Watch. Fu il Pd del Lazio a lanciare una raccolta fondi. Ma anche Elly, all’epoca europarlamentare, raccolse circa 3000 euro per la ong tedesca Sea Watch. “Nelle simpatie del partito ora guidato da Elly, però – scrive la Verità – c’è anche un’altra Ong: la Proactiva Open Arms. Il Pd toscano, lo scorso 4 settembre, ha ...