Hockey ghiaccio | Bolzano torna a vincere in ICE League dominando in casa contro Vienna

(Di sabato 7 ottobre 2023) Vittoria scacciacrisi per? Gli altoatesini, infatti, reduci da un filotto di tre sconfitte consecutive e un avvio di stagione davvero complicato, piegano iCapitals inno al successo nella serata di ICE2023-2024. Dopo una prima frazione conclusa a reti bianche, i Foxes riescono a sbloccare il punteggio al minuto 33:10 con la rete di Mantenuto su assist di Gazley. Prima di arrivare al secondo riposo arriva anche il raddoppio con Miceli su assist di Ford per il 2-0 che chiude il secondo tempo. Nel terzo periodo arriva subito il 3-0 dei biancorossi a firma di Lessio che va a chiudere i conti ed a consegnare 3 punti preziosi per i Foxes. Nel finale c’è tempo anche per la rete del 4-0 di Thomas al minuto 53:29 su assist di Teves e il 4-1 degli ...

Nell'anticipo dell'11º turno, la Valpe inizia la propria due giorni trentina perdendo 4 - 2 in quel di Cavalese. Il Valdifiemme affonda il colpo solo nell'ultimo minuto, mentre ai torresi va il merito

Il Lugano non riesce a bissare il successo di ieri e cade pesantemente in trasferta contro il Davos. I grigionesi s'impongono 4-0.Quarta di campionato e quarto successo per i Mastini Varese, che alla Acinque Ice Arena superano 3-2 i Dobbico Icebears. Con questo poker vincente i gialloneri salgono a 11 punti nella graduatoria del ...