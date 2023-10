Highlights e gol Padova-Pro Patria 1-1 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023)e Propareggiano 1-1 nel match valido per la settima giornata di. Ottima prova degli ospiti che conquistano un punto importantissimo in un campo scomodo come l’Euganeo. Succede tutto nel secondo tempo con Bortolussi che prima apre le danze al 61? e poi causa il rigore poi trasformato da Castelli all’83’.che interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive e sale a 17 punti in classifica a +1 sul Mantova. Secondo pareggio consecutivo per la Pro, che ora è a 8 punti in 13ª posizione SportFace.