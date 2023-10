Highlights e gol Inter-Bologna 2-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di. A San Siro grande avvio dei ragazzi di Simone Inzaghi che dopo tredici minuti sono già sul 2-0: prima Acerbi di testa su calcio d’angolo, poi una vera e propria meraviglia di Lautaro Martinez che fa impazzire di gioia il pubblico nerazzurro. Ilrientra in partita grazie ad un calcio di rigore fischiato da Guida dopo revisione al Var, Lautaro affossa Ferguson ed Orsolini fa 2-1. La partita si addormenta, i ritmi anche e ad inizio secondo tempo ci pensa Zirkzee a svegliare San Siro dal torpore con un gol fantastico, frutto anche della dormita difensiva dei nerazzurri. L’va all’assalto, crea ...

Il video con gli Highlights e i gol di Lecce-Sassuolo 1-1, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Via del Mare un discusso ...

Il video con gli Highlights di Mantova-Alessandria 2-0, sfida valida per la settima giornata del Girone A di Serie C. Gara aperta subito dai ...

... 13' La Mantia (F), 91' Moncini (B) - GLIPLAYLIST VIDEO Le partite in programma ... LA NONA GIORNATA LIVE 1) PARMA 20 punti 8 partite giocate 16fatti 4 subiti 2) PALERMO 19 punti 8 ...Glie idi Borussia Dortmund - Union Berlino , match valevole per la settima giornata di Bundesliga 2023/2024 , in cui i padroni di casa di Edin Terzic si sono imposti in rimonta sulla ...

Da 2-0 a 2-2, il Bologna rimonta l'Inter Sky Sport

Highlights e Gol Pro Vercelli Juventus Next Gen: le immagini della manita - VIDEO Juventus News 24

Real Madrid - Osasuna 4-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della nona giornata di LaLiga 2023/24.Manchester United - Brentford 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida dell’ottava giornata di Premier League 2023/24.