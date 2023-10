Harry ha nostalgia di tutto e Meghan lo sa | arriva la confessione shock sul Duca | “Rivuole la sua vecchia vita”

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 7 ottobre 2023) Fonti vicine alla coppia reale non hanno dubbi:vorrebbe tornare alla suaa Londra, manon sembra dello stesso avviso. Che quest’anno sia stato sia stato abbastanza complicato e pesante pernon è di certo un mistero. Dopo l’uscita a gennaio di “Spare – Il Minore“, la popolarità dei Sussex è colata a picco. Soprati sudditi britannici, infatti, non hanno gradito gli attacchi alla Corona inglese e a William definito un violento dal fratello minore dopo un lite a causa di. Il principeavrebbedi Londra – (Foto ANSA) – Ilovetrading.itE l’accordo non rinnovato con Spotify non ha fatto altro se non acuire un certo sentimento di ostilità nei loro confronti. ...