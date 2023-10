Hamas ha lanciato un attacco a sorpresa contro Israele con migliaia di missili e irruzioni militari

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’organizzazione terroristica islamista palestinesehail più grandedegli ultimi anni, in un’offensiva ache ha visto i suoi militanti attaccare sette città israeliane con un lancio di almeno duemilaeduecento razzi dalla Striscia di Gaza. Almeno sei israeliani sono stati uccisi, come riportato dalla emittente pubblica israeliana Kan. Il comandante militare di, Mohammad Deif, ha annunciato l’inizio dell’operazione in una trasmissione sui media di, esortando i palestinesi ovunque a combattere. Le sirene d’allarme hanno risuonato a Tel Aviv e in tutto il centro-sud di, inclusa Gerusalemme. L’esercito israeliano ha risposto con raid aerei sulla Striscia di Gaza, dove sono ...