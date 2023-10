Hamas attacca Israele | razzi su Tel Aviv | 50 civili e soldati in ostaggio Oltre 200 morti tra gli israeliani | 230 tra i palestinesi

(Di sabato 7 ottobre 2023) ’è in guerra’, dice Netanyahu, il premier di un Paese sotto attacco dadalle prime ore del giorno. Migliaia di missili, incursioni via terra sfondando il confine a Sud del Paese, via mare e dall’aria, anche con deltaplani e parapendio. Colpite Tele Gerusalemme. Le vittime israeliane sarebbero più di 150,200 secondo l’emittente Tv N12, i feriti 1.100. Il ministero della Sanità di Gaza indica 200. Commando armati hanno assalito i kibbutz e sparato sui, secondo testimoni e immagini diffuse sul web.ha pubblicato anche foto dipresi in. Sgomento inper il fallimento dei servizi di sicurezza, ...

(Adnkronos) – I razzi su Israele , le incursioni via terra e gli attacchi dal cielo con i deltaplani . Hamas , con un Video , documenta la strategia ...

I razzi su Israele, le incursioni via terra e gli attacchi dal cielo con i deltaplani., con un video, documenta la strategia particolare utilizzata per evitare i radar israeliani. Decine di miliziani sono planati sul territorio di Israele con deltaplani, spinti anche da motori. ...Raid di risposta su Gaza con 198 vittime e 1600 feriti secondo fonti palestinesi. Il premier israeliano sente Biden: 'Ora una campagna militare lunga'.: 'Il fronte si espanderà'. Abu Mazen: 'Israele ha distrutto il processo di pace'. Vertice di Meloni con i ministri e i servizi, innalzata la vigilanza su obiettivi israeliani in Italia

Oltre 5mila razzi lanciati con diverse incursioni e scontri armati. Raid di risposta su Gaza: 198 morti. Netanyahu: "E' guerra". Opposizione propone governo d'emergenza ...Sono centinaia gli italiani in Israele: al momento non si segnalano criticità per turisti e pellegrini partiti dal nostro Paese. Quando faranno ritorno a casa ...