Hamas attacca Israele | Iran ed Hezbollah coi ‘combattenti palestinesi’ Riad | Mosca e Ankara chiedono cessate il fuoco Onu | “Precipizio”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un attacco violentissimo, inatteso. Dalle conseguenze incalcolabili, non solo in Medio Oriente. Al lancio didei cinquemila razzi dalla Striscia contro, che hanno provocato decine di morti e centinaia di feriti, è seguito l’appello di Turchia, Arabia saudita e Russia affinché cessino le ostilità, mentre gli unici espliciti messaggi di solidarietà al movimento islamista sono arrivati da Teheran e daglilibanesi filo-iani, che“al governo sionista nemico di imparare lezioni dai fatti che la resistenza palestinese ha imposto sul terreno“. Ad avvertire della gravità dell’escalation è – anche – l’Onu: Tor Wennesland, coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, ha espresso profonda preoccupazione per i civili e ha parlato di “un ...

Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu , ha avvertito i cittadini: "Siamo in guerra, non è solo un'operazione, è proprio una guerra". Sono stati ...

a Russia chiede "moderazione" in seguito agli attacchi contro Israele da parte die si dice "sorpresa": "Se l'avessimo saputo l' avremmo evitato", ha dichiarato Mikhail Bogdanov , vice ...L'operazione lanciata dail 7 ottobre è sia via aria sia via terra: oltre ai razzi sono stati segnalati anche miliziani che si sono introdotti nel territorio israeliano. Gli analisti hanno individuato molte analogie con ...

Hamas attacca con 5000 razzi. Israele: 'Siamo in guerra' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Hamas lancia attacco contro Israele: almeno 40 morti, 740 feriti. Possibili ostaggi tra i civili. Netanyahu: siamo in guerra Il Sole 24 ORE

Roma, 7 ott. (askanews) – “Questa manifestazione parla assolutamente anche di pace. Per quanto ci riguarda condanniamo in modo esplicito quello che ha fatto Hamas contro il popolo israeliano. Ribadiam ...Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Grande angoscia per quel che accade in queste ore in Israele. Netta e ferma la nostra condanna per l'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani, con migliaia ...