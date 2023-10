Guerra ucraìna | l’unica vittoria possibile è quella della pace

Ucraina - Mattarella : 'Se Kiev cade - rischiamo una guerra devastante come nel '39' Sergio Mattarella è intervenuto al vertice Arraiolos dei capi di Stato della Ue, in corso a Porto, in Portogallo. Secondo il presidente della ...

Ucraina - report social sugli italiani e la guerra : “Cresce sentiment negativo su fornitura armi” E' quanto emerge da una ricerca di socialData che, in esclusiva per l'Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete sulla guerra nel 2023. ...

La guerra vera non si sta combattendo in Ucraina - e la sta vincendo Putin Non si tiene in dovuto conto la minaccia ibrida: quanto ha speso la Russia in disinformazione, finanziamento di partiti, cyberwar? Oggi la ...