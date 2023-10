Guerra Ucraina | auto in fiamme | grave politico filo Putin

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'del capo della sezione locale del partito'Russia unita' è saltata in aria nella localitàoccupata di Nova Kakhovka, nell'oblast di Kherson. Il, Vladimir Malov, è stato ricoverato in ospedale "in condizioni estremamente gravi" e "lotta per salvare la sua vita", scrive l'agenzia stampa russa Ria novosti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

“Sia Feltri, sia il sottoscritto, sia il professore Orsini, il generale Mini e tanti altri, per mesi siamo stati insultati come dei ‘putiniani’ che ...

... "Cittadini di Israele, siamo ine non è solo un'operazione, è proprio una" - ha detto. Unanime la condanna internazionale. Russia,, Usa, Unione Europea e la stessa Italia hanno ...Non è aprendo un fronte diche il popolo palestinese potrà avere giustizia. Questo produrrà ... E aggiungo anche, per chi fa riferimenti all', che io non ho votato a favore dell'invio di ...

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Podolyak: “Caos in Israele perché Russia distrugge sicurezza globale ... la Repubblica

Ucraina Russia, le notizie della guerra di oggi 7 ottobre. LIVE Sky Tg24

Guerra. E stupri di guerra. In Ruanda e nella ex Jugoslavia trent'anni fa. E in Ucraina, oggi, 2023. Lo denuncia l'attivista femminista serba Lepa Mladjenovic: parlerà anche delle violenze alle donne ...L'antropologo parla di quello che è stato il più grande spostamento di popolazione in Europa dai tempi della Seconda guerra mondiale, con uno sguardo ...