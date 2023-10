Guerra Ucraina | auto in fiamme | grave politico filo Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Mosca, 7 ott. (Adnkronos) - L'del capo della sezione locale del partito'Russia unita' è saltata in aria nella localitàoccupata di Nova Kakhovka, nell'oblast di Kherson. Il, Vladimir Malov, è stato ricoverato in ospedale "in condizioni estremamente gravi" e "lotta per salvare la sua vita", scrive l'agenzia stampa russa Ria novosti.