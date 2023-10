Guerra Israele - Hamas | la testimonianza dei frati di Assisi | Si sentono i boati e sirene a ripetizione

È di oltre 100 israeliani uccisi il bilancio, per il momento ancora parziale, dell’attacco contro Israele sferrato all’alba di oggi da Hamas . Lo ...

All? attacco sferrato questa mattina, alle 7, da Hamas, con il lancio di almeno 2.200 razzi, Israele ha reagito dando inizio all? ?Operazione Spade di ...

Israele sotto attacco . Sono oltre 100 le vittime per l'offensiva di Hamas dalla Striscia sullo Stato ebraico che si è scatenata sabato 7 ottobre. I ...

“Condanniamo in modo esplicito quello che ha fatto Hamas contro il popolo israeliano, ribadiamo la nostra contrari età a qualsiasi forma di guerra. ...

L'esercito israeliano ha richiamato in servizio decine di migliaia di riservisti, dando inizio della " Operazione Spade di ferro " per rispondere ...

Abu Mazen: 'ha distrutto il processo di pace'. Vertice di Meloni con i ministri e i servizi, innalzata la vigilanza su obiettivi israeliani in Italia" Cittadini di, siamo ine vinceremo ", ha affermato il capo dell'esecutivo. " Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto prima ", ha continuato. Non si è fatta attendere la ...

Attacco contro Israele, pioggia di missili: oltre 100 morti e 908 feriti. Almeno 50 ostaggi. Hamas rivendica … La Stampa

Hamas attacca Israele: 'Siamo in guerra'. Oltre 40 morti e 50 ostaggi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

«Questa volta la gente, qui a Gaza, ha ancora più paura. Questa volta ci aspettiamo da Israele una reazione enorme. Molto più forte rispetto alle operazioni militari, peraltro già… Leggi ...Milano, 7 ott. (askanews) - I palazzi che crollano dopo i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. Sono alcune delle immagini choc della giornata di guerra in Medio Oriente.