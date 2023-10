Guerra Israele e Hamas | annullati i voli Ecco le compagnie interessate

Un attacco senza precedenti con centinaia di Razzi da Gaza su Israele e irruzioni militari nelle città. È quanto è andato in scena stanotte in ...

Israele è sotto attacco di Hamas . Circa 5.000 razzi sarebbero stati lanciati come apertura dell'operazione che in queste ore sta coinvolgendo il ...

I missili lanciati da Gaza Ansa Foto Ansacolto di sorpresa come 50 anni fa, Netanyahu: 'Siamo in- dove oggi è shabbat e l'ultimo giorno del lungo periodo di festività ...Migliaia di missili sue irruzioni militari: 21 località sotto assedio. Almeno 40 morti, 740 feriti e 35 ostaggi. Netanyahu: 'Siamo in'. Hamas rivendica, lo Stato ebraico risponde con un attacco aereo: a Gaza ...

Hamas attacca Israele: 'Siamo in guerra'. Oltre 40 morti e ostaggi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Il conflitto tra Hamas e Israele rende molto pericoloso l'attraversamento dello spazio aereo teatro di guerra: ecco quali e quante compagnie aeree hanno cancellato i propri voli ...Hamas attacca Israele con missili e una operazione di terra, la risposta dell’Esercito ebraico: decine di morti, centinaia di feriti e prigionieri ...