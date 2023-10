Guerra in Israele | rischio terremoto politico in Italia Economia ko | inflazione boom e ipotesi governo tecnico

" Hamas non si muove solo contro Israele e Fatah ma anche per non vedersi superata dalla jihad palestinese. La jihad e' sostenuta dall'Iran che da ...

La sorpresa per l'attacco, come 50 anni fa; l'offensiva contro ogni normalizzazione dei rapporti fra arabi e israeliani; il ruolo dell'Iran; le ...

è in, come ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu dopo l'operazione "Alluvione al - Aqsa" lanciata da Hamas questa mattina nel sud del Paese a cui l'aviazione israeliana ha ...sotto attacco: è. Pioggia di razzi di Hamas e la risposta su Gaza

Israele, attacco di Hamas con la Tempesta al-Aqsa. Almeno 100 morti, 900 feriti e 50 ostaggi. Israele risponde con l ... la Repubblica

Razzi da Gaza su Israele, Netanyahu: "Siamo in guerra". LIVE Sky Tg24

Il regime iraniano si congratula con Hamas per quanto compiuto oggi in Israele e ribadisce la propria vicinanza alla causa palestinese contro il sionismo. Fuochi d’artificio a Teheran per festeggiare ...La situazione è vessatoria, dirò di più: è infernale. Come ci insegna persino l'Iliade, l'assedio è una forma di guerra... e allora A Gaza non sono forse assediati da Israele Poi, hanno ...