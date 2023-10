“Grecia | c’è una cosa urgente da fare” Il GF richiama l’attrice | ma Anita sciocca tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il pubblico del Grande Fratello è apparso molto infastidito per quanto successo traColmenares eOlivieri.è statata a gran voce dalla regia del programma perché doveva necessariamentequaldi. Ma è stata la risposta dell’altra inquilina della casa ad aver causato delle polemiche, visto che nessuno si aspettava una frase del genere, che è stata considerata maleducata. Ma al Grande Fratello è anche successo altro, oltre a questo siparietto traColmenares eOlivieri. C’è stata anche una critica di Rosy Chin nei confronti degli autori: “Ma è vero, scava nella tua memoria. Non posso neanche ripeterlo, perché altrimenti danneggia il successo. Io non posso, non posso. Mi ...