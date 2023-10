Grande successo all’istituto ‘De La Salle’ della VI^ Giornata dello Sport

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper la VI edizioneNazionale, organizzata d‘De Ladi Benevento in collaborazione con l’Unioneiva Acli di Benevento guidata da Alessandro Pepe. Una vera e propria cittaiva allestita tra la palestra e i campi esterniscuola per creare dei percorsiivi per tutti gli studenti, dai 3 ai 18 anni. Dopo la sfilata di tutti gli studenti nel parco dell’Istituto, è stata accesa la fiaccola e cantato l’inno d’Italia per dare l’avvio alla manifestazione. Una mongolfiera colorata si è innalzata nel Parco dell’Istituto per accompagnare gruppi di studenti nei voli ...