Grande Fratello | scatta il primo bacio tra Beatrice e Giuseppe | la reazione della Casa

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 7 ottobre 2023)iltraLuzzi eGaribaldi: ecco ladei gieffini in, da diversi giorni nellai coinquilini e fuori dallahanno tutti gli occhi puntati su. Nel momento in cui l’attriceLuzzi ha confermato l’interesse per il giovane calabreseGaribaldi, i due sembrano essersi avvicinati notevolmente. Leggi anche –> Manila Nazzaro svela un retroscena e racconta il suo amore per Stefano: “Lì ho capito”iltra i due ...