Grande Fratello | Letizia non ci sta | “Non mi piacciono questi giochi”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 7 ottobre 2023)si confronta con Giuseppe sul gieffino Paolo: la gieffina nega qualsiasi tipo di coinvolgimento romantico spiegando il motivo, nella Casa è scattato il primo bacio. Nelle ultime ore Giuseppe e Beatrice nella zona beauty della Casa si sono scambiati il primo bacio. Cosa accadrà tra i coinquilini? Nuove coppie stanno per formarsi? Da diversi giorni in diverse occasioni Paolo ha espresso il suo interesse verso la coinquilina. Leggi anche –> Manila Nazzaro svela un retroscena e racconta il suo amore per Stefano: “Lì ho capito” Ecco cosa è emerso… Nel corso del pomeriggioe Giuseppe in giardino si confrontano sugli ultimi avvenimenti. “Lui piace te” dichiara Giuseppe.commenta: “Eh me lo ...