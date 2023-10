Grande Fratello | giorno 26 | commenti al live

(Di sabato 7 ottobre 2023)26 In questo post potrete commentare ildel! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

L’eliminazione di Lorenzo Remotti ha fatto scalpore dentro la casa, ma non a tutti, Heidi spiega il motivo che ha portato l’eliminazione del ...

Stefania Orlando e Samantha De Grenet hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip ma non sono mai andate d’accordo. Anzi. Durante ...

Ottava puntata del Grande Fratello ricca di sorprese. Adesso tre sono i concorrenti in nomination: Anita Olivieri, Grecia Colmenares e Valentina ...

L’ottava puntata del Grande Fratello non ha deluso le aspettative dei telespettatori di Canale 5. Nel corso della diretta, durata circa quattro ore, ...

Grande Fratello 5 ottobre, i nominati e chi è stato eliminato dalla Casa. Beatrice Luzzi immune QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande Fratello 2023/24, Lorenzo Remotti eliminato: chi sono i nominati dell'ottava puntata Fanpage.it

