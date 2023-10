Grande Fratello 2023 | altra batosta per Alfonso Signorini | in arrivo una serie di doppie eliminazioni

Paolo Masella è stato il primo concorrente ad entrare nella Casa del Grande Fratello e, già all’esordio, non era passato inosservato il suo sex ...

Rosy Chin e Beatrice Luzzi non se le sono mandate a dire sin dal primo giorno che hanno messo piede nella Casa del nuovo Grande Fratello . La chef ha ...

Il Grande Fratello ha organizzato un party in piscina per smuovere “letteralmente” le acque in Casa. E così, Giuseppe Garibaldi si è avvicinato ...