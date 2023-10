Gragnano | tragico incidente tra auto e scooter | Daniele muore a 19 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 7 ottobre 2023)nel pomeriggio di ieri, 6 ottobre, sulla Statale per Agerola, a ridosso dei quartiere del Rosario. A perdere la vitaScafarto, 19enne di. Il giovane era a bordo del suoquando, per cause ancora in fase di ricostruzione, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.