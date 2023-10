GP Qatar | sprint shootout | 1 - 2 McLaren con Piastri davanti | Verstappen 3°

Il giovane pilota McLaren precede Norris e Verstappen, quinto Sainz e sesto Leclerc LOSAIL ( Qatar ) - Oscar Piastri conquista la pole position per ...

Due McLaren partiranno in prima fila, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, nella gara sprint del GP del Qatar di Formula 1, in programma alle ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 19.30 ...