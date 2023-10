GP Qatar | F1 Sprint race | vince Piastri | Verstappen campione del mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) E’ difficile dire cosa non sia successo in questa, con un weekend di Formula 1 che ha già emesso il suo verdetto più importante: Maxdel, per la terza volta consecutiva. Decisiva l’uscita di scena di Sergio Perez, coinvolto in un incidente nella fase finale della gara. Poi l’olandese ha fatto il suo andando a prendersi un gran secondo posto. Ha provato anche l’attacco al primo, ma Oscarha tenuto salde le mani sul suo primo trionfo in F1 mentre Lando Norris portava a termine la doppietta sul podio per la McLaren arrivando terzo. Quarta e quinta le due Mercedes con Russell che è arrivato davanti ad Hamilton e in ‘coppia’ anche le due Ferrari con Sainz sesto e Leclerc settimo. Ecco dunque come è terminata la...