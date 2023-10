Gp del Qatar | la Sprint Race incorona Verstappen | è campione mondiale per la terza volta

(Di sabato 7 ottobre 2023) Lusail – Maxdel mondo di Formula 1 2023. Il pilota olandese della Red Bull, 26 anni, conquista il terzo titolonella garache precede il Gp del, in programma domani 8 ottobre a Losail.è sbarcato incon 177 punti di vantaggio sul messicano Sergio Perez, suo compagno di squadra. Per tenere virtualmente aperto il campionato, Perez avrebbe dovuto vincere lae sperare nel flop dell’olandese. Il messicano, invece, naufraga lontanissimo dai primi e si ritira:non deve nemmeno aspettare la bandiera a scacchi per completare la missione in una stagione totalmente dominata, con 13 vittorie su 15 Gp disputati. Il re del circus aggiorna il suo curriculum stellare, in cui ...

Max Verstappen (Red Bull) si è laureato campione del mondo di F1 per la terza volta consecutiva in Qatar grazie all’uscita di pista del compagno di ...

LOSAIL - Max Verstappen si è laureato campionemondo per la terza volta consecutiva, grazie al secondo posto nella Sprint in. Un risultato già andato in archivio dopo il ritiro di Sergio Perez, finito nella ghiaia per un contatto con ...Il pilota olandese della Red Bull si laurea campionemondo inancora primaGp: il ritiro di Sergio Perez nella Sprint di oggi regala il titolo al 26enne olandese che diventa iridato di ...

LIVE F1 Qatar, incidente Perez nella Sprint, Verstappen è già campione! La Gazzetta dello Sport

Formula 1, orari GP Qatar 2023: dove vedere la F1 a Losail in tv Sky Sport

Una McLaren sulla cresta dell'onda con Piastri che vince la Sprint Race del GP del Qatar, mentre Norris è terzo ...Max Verstappen, con il risultato conquistato in questo GP del Qatar, viene incoronato per la terza volta in carriera Campione del Mondo ...