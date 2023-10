Roma, 1 ott (Adnkronos) - "La Ryder Cup2023 è stato un trionfo per il golf europeo. Ma lo è stato anche per l'Italia e per l'indotto economico di ...

la Cgil torna in piazza a Roma per sollecitare ila cambiare rotta e chiedere misure concrete per il lavoro e contro la precarietà; l'aumento di salari e pensioni e il contrasto alla ...Maè pure la giornata in cui verrà consegnata una targa alla memoria di Yasser Arafat, alla ... il problema è legato ai soldi, pare che non ci siano per rimetterle in moto, anche il...

Governo, oggi Cgil in piazza: su lavoro-pensioni cambiare rotta Tiscali Notizie

La via maestra verso Roma Collettiva.it

Un nuovo, grande, tormentone si abbatte in queste settimane sul governo: il presunto complotto, da parte dei mercati, nei confronti dell’Italia e del suo debito pubblico. Nella maggioranza, infatti, c ...La Lega chiede le «dimissioni immediate» di Iolanda Apostolico. Il Pd parla di «dossieraggio di Stato» contro il giudice ...