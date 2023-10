(Di sabato 7 ottobre 2023) La Cgil torna inper indicare ale a Cisl e Uil "La via maestra" per cambiare il Paese. Alla manifestazione nazionale, che secondo gli organizzatori avrebbe portato inSan ...

"Sia chiaro a tutti, non ci fermeremo . Non ci fermeremo e andremo avanti fino a quando gli obiettivi non li avremo raggiunti". Così il leader della ...

Così il leader Cgildal palco di Piazza san Giovanni."Mentre calano salari e pensioni ilcontinua a tassare il lavoro dipendente e i pensionati e non combatte un'evasione che tocca i ..."Sia chiaro a tutti, non ci fermeremo. Non ci fermeremo e andremo avanti fino a quando gli obiettivi non li avremo raggiunti". Così il leader della Cgil, Maurizio, ha concluso la manifestazione nazionale "La via maestra". 7 ottobre 2023

Manifestazione Cgil a Roma, Landini: "È il momento di introdurre il salario minimo" Sky Tg24

Governo, Landini: siamo piazza che paga le tasse, non ci fermeremo Tiscali Notizie

Roma, 7 ott. (askanews) – La Cgil torna in piazza per indicare al Governo e a Cisl e Uil “La via maestra” per cambiare il Paese. Alla manifestazione nazionale, che secondo gli organizzatori avrebbe po ...e che trova nell’eloquio dritto e coinvolgente di Landini la sublimazione dell’applausometro. Il segretario si prende la piazza e la scena: “Questo governo vuole manomettere la Costituzione, noi la ...