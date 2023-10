Governo | Abodi | ' Expo 2030? Dossier diventi agenda lavoro futuro'

(Di sabato 7 ottobre 2023) Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - L'Italia ce la farà per? "Noi siamo abituati a candidarci a ospitare un grande avvenimento per poi fare quello che dobbiamo fare, che dovremmo fare a prescindere. Un cambio di passo che dovremmo cercare di garantire alla Nazione è predisporci per candidarci più autorevolmente, perché non si può vivere solo di progetti condizionati al raggiungimento di quegli obiettivi. Sembra quasi che senza, o europei o olimpiadi certe cose non si possano fare allora mi domando: se dovesse andare male, di quelcosa faremo?". Lo ha detto il ministro dello Sport Andreaparlando a margine della convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). "Siamo convinti che quelcontenga dei presupposti di sviluppo che garantiscano un rendimento ...

Lo «sport è una difesa immunitaria sociale». Non è l'unica, ma è estremamente efficace anche per contrastare l'illegalità, le devianze e vecchie e ...

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - "Non c'è una guerra tra governo e magistratura, per definizione". "Tra poteri dello Stato non ci può essere ...

...prendendo parte al relativo talk insieme al ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea, al ...attenzione alla sostenibilità sia in linea con gli obiettivi ed i piani operativi delper la ...L'auspicio - riferiscono fonti della coalizione di- è quello di avvicinarsi il più ... Dall'esecutivo, lo stesso ministro dello sport, Andrea, ha assicurato che non ci sarà alcun ...

**Migranti: Abodi, 'non c'è guerra con i giudici, si mette in discussione azione governo'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: Governo: Abodi, 'Expo 2030 Dossier diventi agenda ... La Svolta

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) – L’Italia ce la farà per Expo 2030 “Noi siamo abituati a candidarci a ospitare un grande avvenimento per poi fare quello che dobbiamo fare, che dovremmo fare a ...Roma, 7 ott. (askanews) – La Cgil torna in piazza per indicare al Governo e a Cisl e Uil “La via maestra” per cambiare il Paese. Alla manifestazione nazionale, che secondo gli organizzatori avrebbe po ...