Gottardi Menegatti-Quesada Williams oggi in tv | orario e diretta streaming Mondiali beach volley Tlaxcala 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tutto pronto per, partita della Pool J deidi, in programma a(Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Le azzurre Valentinae Marta, reduci dal quarto posto dell’Elite 16 di Parigi, vanno a caccia del successo per iniziare col piede giusto. Dall’altra parte della rete c’è la coppia del Costa Rica composta da Kianny María Arayae AngelPaniagua. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 23.30 italiane di sabato 7 ottobre sul campo di, nello stato messicano di. ...