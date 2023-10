(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – La Commissione per le Comunicazioni delladel Sud (KCC) si appresta a infliggere multe salate ad, che potrebbero arrivare fino a 68 miliardi di KRW (circa 49di euro), per la violazione delle regole sui pagamenti in-app. Queste regole impediscono ai fornitori di app store di costringere gli sviluppatori ad utilizzare i loro canali di pagamento per gli acquisti, come riportato dall'Agenzia di stampa Yonhap. La KCC ha deciso di infliggere aunadi 47,5 miliardi di KRW e adunadi 20,5 miliardi di KRW per l'abuso della loro posizione dominante sul mercato. Tuttavia, le sanzioni definitive saranno stabilite dopo aver ascoltato le argomentazioni delle aziende coinvolte. La commissione ha ...

Google sfotte ancora Apple per la mancanza di supporto RCS che impedisce una comunicazione al passo coi tempi tra utenti Android e ...

Nel mondo dell'intrattenimento digitale, la flessibilità nello strumento sul quale godere dei contenuti è la chiave, e oggi NOW annuncia un passo ...

Una mossa di Apple che sarebbe servita a strappare condizioni migliori a Google per avere il suo motore di ricerca predefinito su iPhone e iPad.... ...

... lo strumento è valido sopratutto per iPhone grazie alla cura cheha sempre dedicato al video ... disponibile gratis su App Store oStore. Il design propone un form factor e un'estetica ...Secondo la Commissione per le Comunicazioni sudcoreana, gli app store diviolano norme previste dalla legge sulle telecomunicazioni commerciali abusando della loro posizione per ...

Google e Apple, 50 milioni di multa in Corea Adnkronos

Commissione comunicazioni coreana vuole sanzionare Apple e Google per gli App Store macitynet.it

Virgin Galactic completa la missione Galactic 04, la terza missione commerciale in tre mesi Offerte TOP per il weekend Amazon: Apple, Google Pixel 8, DJI, cuffie Sony, PC, tablet, senza aspettare il ...(Adnkronos) - La Commissione per le Comunicazioni della Corea del Sud (KCC) si appresta a infliggere multe salate ad Apple e Google, che potrebbero arrivare fino a 68 miliardi di KRW (circa 49 milioni ...