Giudice Apostolico | il nuovo video | in prima linea contro la polizia | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un altroche ritrae laIolandadurante la manifestazione al porto di Catania, nel 2028, a sostegno dei migranti della nave Diciotti getta nuova luce sulla vicenda. Si tratta di un filmato girato dal giornalista Stefano Bertolino per l'agenzia LaPresse, che lo ha pubblicato sabato 7 ottobre in esclusiva. Si vede la, finita al centro delle polemiche dopo la decisione di non convalidare il trattenimento di tre migranti tunisini dichiarando di fatto illegittimo il decreto Cutro del governo, protestare attivamentele forze dell'ordine, mentre altri manifestanti insultano i poliziotti. Immagini che affossano i tentativi di minimizzare i fatti visti in questi giorni. Ildella...