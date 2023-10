Giù le vendite dei vaccini Covid | si punta sulla pillola anti-obesità e sui farmaci contro il cancro Così Pfizer vuole frenare la caduta in borsa -34%

Leggi su open.online

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilesisterà per sempre o prima o poi scomparirà? Quel che è certo, al momento, è che continuerà a tormentare l’assistenza sanitaria ancora per molti anni. O almeno questa è la visione di Albert Bourla, Ceo di, approfondita alla conferenza annuale sull’assistenza sanitaria di Cantor Fitzgerald. «È nostra ferma convinzione – condivisa dagli scienziati – che sarà come un’influenza, ma ben più importante per l’impattosalute. Lo abbiamo detto qualche anno fa, ma lo ribadiamo perché il virus è ovunque», spiega l’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica che per prima (assieme a BioNTech) ha ricevuto il via libera al vaccino, scalando di fatto le classifiche mondiali di fatturato del settore. Un aspetto, come è noto, con cui idevono fare i ...