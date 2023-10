Giro Lombardia 2023 | Pogacar firma il tris

Bergamo . A cinquant’anni dall’ultima vittoria di Felice Gimondi, Tadej Pogacar ha conquistato il Giro di Lombardia andato in scena in città nel ...

Pagelle Giro DI Lombardia 2023 Tadej Pogacar, 9: in salita non riesce a fare il vuoto, tanto che sul Passo di Ganda il russo Aleksandr Vlasov riesce ...

Tadej Pogacar l’ha fatto di nuovo: per la terza volta di fila lo sloveno vince il Giro di Lombardia. Non aveva la condizione per attaccare in salita ...