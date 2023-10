Giro di Lombardia | Primoz Roglic | “Volevo chiudere con una vittoria | ma non ne avevo”

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ultima gara in maglia Jumbo-Visma per. L’era dello sloveno con lo squadrone neerlandese si chiude con un buon podio in una Classica Monumento, una terza piazza nel. Il commento dell’ex saltatore con gli sci nel post gara: “Ho dato tutto oggi. Le mie gambe hanno ceduto, ma ho lottato fino alla fine. Ho sofferto negli ultimi 50 chilometri. Mi ritengo fortunato ad essere sul podio. È la prima volta che lo faccio in questa gara. Mi sarebbe piaciutol’era con questa squadra in grande stile, ma sfortunatamente oggi non è stato possibile”. Tornando all’addio, con il passaggio alla Bora-hansgrohe nel 2024: “È stato un periodo fantastico con il Team Jumbo-Visma. Posso guardarmi indietro con orgoglio. Abbiamo passato molti bei momenti insieme negli ultimi otto anni. È stato un periodo ...