Giro di Lombardia | al traguardo di Bergamo Pogacar centra il tris - Foto

Pagelle Giro DI Lombardia 2023 Tadej Pogacar, 9: in salita non riesce a fare il vuoto, tanto che sul Passo di Ganda il russo Aleksandr Vlasov riesce ...

Bergamo . A cinquant’anni dall’ultima vittoria di Felice Gimondi, Tadej Pogacar ha conquistato il Giro di Lombardia andato in scena in città nel ...

Ultima gara in maglia Jumbo-Visma per Primoz Roglic . L’era dello sloveno con lo squadrone neerlandese si chiude con un buon podio in una Classica ...

Le parole di Alex Carera, co - fondatore dell'agenzia A amp;J All Sports, sulla vittoria di Tadej Pogacar aldi ...Le parole di Primosz Roglic al termine deldi, chiuso al terzo posto. Intervista di Ciro ...

Business sui pedali: Crédit Agricole in sella al Giro di Lombardia IL GIORNO

BERGAMO (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince l’edizione numero 117 del Giro di Lombardia. Terzo successo consecutivo nella classica monumento per il corridore sloveno della UAE Emirates, primo sul ...Nella storia! Dopo aver vinto, in stagione, Giro delle Fiandre , Amstel Gold Race e Freccia Vallone, lo sloveno si porta a casa anche il Giro di Lombardia . Risultato sicuramente non scontato per il c ...