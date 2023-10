Giro di Lombardia 2023 | Tadej ritorna sul luogo del delitto

Leggi su tpi

(Di sabato 7 ottobre 2023) Lo slovenoPogacar (UAE Team Emirates) ha vinto il 117°diconquistando il suo terzo successo consecutivo nella classica monumento conclusiva della stagione. Il fuoriclasse di Komenda ha così eguagliato Alfredo Binda, autore d’una tripletta tra il 1925 e il 1927, e potrà l’anno prossimo inseguire il poker di Fausto Coppi, trionfatore in quattro edizioni consecutive dal 1946 al 1949. Diversamente dai due precedenti successi ottenuti in volate ristrette, rispettivamente su Fausto Masnada (Soudal Quick Step) nel 2021 ed Enric Mas (Team Movistar) l’anno scorso a Como, questa volta lo sloveno non ha voluto lasciare nulla al caso, presentandosi solo sul traguardo bergamasco di Via Roma. Nel platonico sprint dei battuti, giunti staccati di 51”, il valtellinese Andrea Bagioli (Soudal Quick Step) ha prevalso sull’altro ...