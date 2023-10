Giro di Lombardia 2023 | il borsino dei favoriti Pogacar davanti a tutti | Roglic ed Evenepoel gli sfidanti

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il giorno dell’ultima Classica Monumento della stagionedel ciclismo su strada è arrivato. Si corre oggi ildi, giunto alla sua edizione numero 117. La “Classica delle foglie morte”, col suo fascino unico, offrirà l’ultimo grande palcoscenico per i migliori interpreti delle due ruote al mondo. LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 10.35 Quest’anno si parte da Bergamo per arrivare a Como dopo 238 km, per un percorso che ricalca quasi esattamente quello del 2021. Sette in totale le salite da affrontare, con Madonna del Ghisallo e Roncola nella parte iniziale e Passo di Ganda, con i suoi 9.3 km al 7.1% a fare da punto focale. Superata la salita più dura, lo strappo del Colle Aperto (1.3 km al 7.1%) sarà l’ultimo punto dove tentare un azione, posto a soli 3200 metri dal ...

Poi la ginnastica artistica con le finali di specialità, il ciclismo con l'attesodi, il tennis con Pechino e Shanghai e tanto altro ancora.... Gianfranco Benincasa ore 06.30 CiclocrossD'Italia - 1a Tappa (replica) da Tarvisio [Udine] ... Davide Labate e Luca Facchinetti ore 10:15 Ciclismo Il(diretta) da Milano Telecronaca: ...

Partenza del Giro di Lombardia da piazza Cavour: le strade chiuse e la viabilità a Como e dintorni QuiComo

In giro per Milano in cerca dei monumenti dedicati ai personaggi famosi della storia. Lo fa nella sua rubrica settimanale Gianfelice Facchetti, scoprendo curiosamente che alle statue non corrisponde i ...Ce lo avete segnalato in molti ma non si trattava, appunto, di nulla di grave ma semplicemente delle prove per il Giro di Lombardia che proprio oggi, sabato 7 ottobre, parte da piazza Cavour a Como.