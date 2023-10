Giovanni Allevi torna ad esibirsi dopo la battaglia contro il cancro | annunciate le date del suo “Piano Solo Tour”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ora che inizia a vedere la luce in fondo al tunnel della malattia,è pronto are a dedicarsi alla sua passione, la musica, ma soprattutto adin pubblico. Nelle scorse ore è arrivato infatti l’annuncio del suo nuovo “”, previsto per il 2024, con setteconfermate in diverse città italiane. La notizia è stata accolta con grande gioia dai suoi numerosi fan, che l’hanno vista come un grande messaggio di forza e speranzala lungail mieloma chesta combattendo da oltre un anno. Ledelincludono esibizioni a Parma il 12 febbraio, al Teatro Massimo di Pescara il 15 ...