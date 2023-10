Giornate FAI d’Autunno | le aperture in Friuli Venezia Giulia sabato 14 e domenica 15 ottobre

Leggi su udine20

(Di sabato 7 ottobre 2023) Visite a contributo libero in 23 luoghi straordinari di 9 Comuni delGiulia. Alla scoperta di un patrimonio sorprendente e inaspettato, che è in ogni angolo del Paese . Sabato 14 e152023 tornano, per la dodicesima edizione, leFAI, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno,, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione delle Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia. I Delegati e Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare agli italiani la ricchezza e ...