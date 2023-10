Giochi Mediterraneo | riunione per definizione assetto organizzativo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Convocata dal ministro Abodi d'intesa con il ministro Fitto. ROMA - Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, d'intesa con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha convocato una, auspicabilmente risolutiva, finalizzata alla

Roma, 26 set. (Adnkronos) - “I XX Giochi del Mediterraneo rappresentano una priorità per il Governo, e l'uscita del nostro Dipartimento per lo Sport ...

Così il ministro per lo Sport dopo l'uscita dal Comitato organizzatore ROMA - "I XX Giochi del Mediterraneo rappresentano una priorità per il ...

Nel 1993 anni debutta in serie A, nel 1995 in Nazionale, e con la maglia azzurra vince la medaglia d'oro aideldel 1996 e quella ai Mondiali del 2002: per quest'ultimo successo ...Nel 1993 anni debutta in serie A, nel 1995 in Nazionale, e con la maglia azzurra vince la medaglia d'oro aideldel 1996 e quella ai Mondiali del 2002: per quest'ultimo successo ...

Taranto, Abodi e Fitto convocano riunione sui Giochi del Mediterraneo La Gazzetta del Mezzogiorno

Giochi del Mediterraneo, al via il restyling dello stadio Iacovone. Ma Taranto attende il nuovo comitato Corriere

Convocata dal ministro Abodi d'intesa con il ministro Fitto.ROMA (ITALPRESS) - Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, d'intesa con ...Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, d'intesa con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha convocato una riunione, auspicabilme ...