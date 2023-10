Ginnastica artistica | Qiyuan Qiu imperatrice alle parallele Duello over 15 ai Mondiali | Nemour storico argento dall’Algeria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:46 Adesso si passerà al volteggio femminile, questa la start list: 1. Simone Biles 2.Coline ...

15:37 MEDAGLIA D'OROOOO PER Rebeca Andrade ! Media pazzesca di 14.750 e Simone Biles è battuta! 15:36 ...

16:28 Questo il podio definitivo: 1.Rhys Mc Clenaghan (15.100) 2.Khoi Young (14.900) 3.Ahmad Abu Al Soud ...

Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) sono andate in scena le prime Finali di Specialità dei Mondiali 2023 di Ginnastica artistica . Doppio ...

17:22 Non un grande avvio con Harry Hepworth, il britannico fa due decimi peggio della qualifica e con ...

Simone Biles "solo" argento ai Mondiali di ginnastica artistica di Anversa per una caduta nella gara del volteggio. Biles ha estremizzato il suo Yurchenko doppio carpio ed è caduta sulla schiena, senza riportare conseguenze fisiche: l'americana è stata battuta dalla brasiliana Rebeca Andrade. La Regina della ginnastica cade nella finale al volteggio ai Mondiali di Anversa e deve accontentarsi della medaglia d'argento dietro la brasiliana Rebeca Andrade. La fenomenale ginnasta statunitense è ...

Ginnastica artistica, Simone Biles cade facendo il salto impossibile: è argento al volteggio la Repubblica

Italia con una sola chance di specialità ai Mondiali di ginnastica artistica: il peso su Matteo Levantesi. Ci sono 4 riserve OA Sport

Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) sono andate in scena le prime Finali di Specialità dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Doppio appuntamento con gli uomini negli atti conclusivi sui singoli ...Vince la brasiliana Rebeca Andrade. Per la statunitense, caduta sulla schiena, per fortuna nessuna conseguenza fisica ...