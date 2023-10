Ginnastica artistica | Mondiali 2023 | startlist e ordini di rotazione delle Finali di Specialità | primi cinque titoli in palio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le primedideidiandranno in scena oggi (sabato 7 ottobre, dalle ore 14.00). Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) si preannuncia grande spettacolo, i migliori 8 atleti sui singoli attrezzi lotteranno per le medaglie. Le donne saranno impegnate tra volteggio e parallele asimmetriche; gli uomini si incroceranno tra corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Simone Biles partirà con tutti i favori del pronostico al volteggio, dove inseguirà il terzo titolo iridato di questa kermesse dopo quelli conquistati con la squadra e nel concorso generale individuale. Sugli staggi si preannuncia grande battaglia la cinese Qiyuan Qiu, la statunitense Shilese Jones e l’algerina Kaylia Nemour. Al corpo libero il favorito ...

Simone Biles ha vinto l'oro nell'all - around dei Mondiali di, ad Anversa. Il suo esercizio al corpo libero non è stato però perfetto: a quindici secondi dalla fine, la campionessa americana è inciampata e ha rischiato cadere, compomettendo ...Simone Biles illumina l'Antwerp Sportpaleis di Anversa, in Belgio, e conquista la medaglia d'oro nell'all - around femminile dei Mondiali di2023 . La talentuosa atleta statunitense ha dominato il concorso generale individuale, trionfando con il punteggio di 58.399 e laureandosi dunque campionessa del mondo. Per lei si ...

Oggi sabato 7 ottobre (ore 19.30) va in scena l'ottava giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si disputeranno le prime Finali di Specialità: in pedana i miglior ...La ginnasta statunitense Simone Biles ha vinto la medaglia d'oro nel concorso generale individuale – cioè la competizione individuale in cui si gareggia ...