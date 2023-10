Ginnastica artistica | Dolgopyat spadroneggia ai Mondiali | doppia corona al libero McClenaghan difende il cavallo

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) sono andate in scena le prime Finali di Specialità dei2023 di. Doppio appuntamento con gli uomini negli atti conclusivi sui singoli attrezzi e lo spettacolo non è mancato in un pomeriggio caratterizzato soprattutto dalla clamorosa caduta di Simone Biles al volteggio con l’annessa sconfitta dalla fuoriclasse statunitense nella sfida alla tavola contro la brasiliana Rebeca Andrade. Artemha rispettato il pronostico della vigilia al corpoe si è laureato Campione del Mondo con pieno merito. L’israeliano ha eseguito uno splendido esercizio caratterizzato da un D Score di 6.4 (secondo coefficiente di difficoltà) e premiato con un’esecuzione di 8.466. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è salito sul gradino più alto del podio ...