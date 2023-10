Gims Qatar 2023 | il salone di Ginevra ha riaperto i battenti a Doha Tutte le novità – FOTO

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo un giornata dedicata alla stampa proveniente da tutto il mondo, oggi apre le sue porte ilExhibition and Convention Center (DECC) e prende il via il primoInternazionale dell’Automobile diin, con 31 brand presenti per 10 anteprime mondiali e quasi il doppio di nazionali. Il programma, oltre alla classica esposizione, vede la presenza anche di una selezione di prestigiose auto d’epoca, così come di tavole rotonde su temi legati all’automotive e di diverse attività, tra cui escursioni nel deserto e una parata di oltre un centinaio di dreamcars. Dopo il MotoGP, la Formula 1, che quest’anno si svolgerà in contemporanea al, e il Fia-WEC, con ben due date nel 2024, ilsi propone dunque quale punto di riferimento nella Regione ...

