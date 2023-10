Gims 2023 - Un' oasi di ambizione

Leggi su quattroruote

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un attimo solo. Questa volta la deriva dei continenti non c'entra niente. E neanche il riscaldamento globale. Ah, per evitare un altro equivoco, non è neanche un miraggio. semplicemente il mondo che cambia, bellezza! Per questo il Salone di Ginevra, di cui ormai si erano perdute le tracce da quando la pandemia ci ha messo lo zampino, finalmente è tornato. Non tra le Alpi svizzere, ma in Qatar. Non è uno scoop, vero, ma se a vederlo scritto nero su bianco sembra ancora una cosa strana, immaginate a esserci dentro. Perché in Qatar? Per la cronaca, ho dovuto aspettare l'una meno un quarto per fare la domanda che mi frulla in testa da quando mi hanno spedito quaggiù: perché in Qatar? Per fortuna, quello che avrebbe saputo darmi la risposta è stato puntualissimo. Morale, il direttore generale del Geneva International Motor Show (per appassionati e addetti ai lavori,), ...